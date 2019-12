DIRETTA LIVERPOOL FLAMENGO - Il Liverpool sfida il Flamengo nella finale del Mondiale per Club 2019 che si gioca a Doha.

Gli inglesi di, campioni d'Europa in carica, non hanno mai alzato questo trofeo e puntano a prendersi la rivincita dell'Intercontinentale del 1981; mentre i brasiliani di, vincitori dell'ultima Copa Libertadores sognano di ribaltare i pronostici e tornare sul tetto del mondo. I 'Reds' sono arrivati a questo appuntamento dopo aver battuto il, mentre i 'RubroNegro' hanno eliminato l' Calciomercato.it vi offre il match del 'Khalifa International Stadium' in tempo reale.