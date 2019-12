CALCIOMERCATO INTER VIDAL / Il futuro di Arturo Vidal continua a tenere banco, in Italia e in Spagna. Escluso dall'undici iniziale per la sfida di ieri contro il Real Madrid, il centrocampista del Barcellona vuole vederci chiaro e sta pensando ad una cessione durante la prossima sessione di calciomercato. Come è noto, l'Inter, insieme al Manchester United, resta una delle piste più concrete al momento e anche di recente Conte e il giocatore non hanno lesinato reciproci attestati di stima. Secondo 'Mundo Deportivo', oggi potrebbe essere un giorno decisivo per conoscere le sorti dell'ex Juve e Bayern Monaco.

Il suo agente, Fernando Felicevich, ieri ha assistito al Clasico, chiedendo di parlare con urgenza con la dirigenza catalana.

LEGGI ANCHE >>> Inter, l'apertura di Marotta e la 'chiamata' di Conte: le ultime di CM.IT su Vidal

LEGGI ANCHE >>> Inter, furia Vidal prima del Clasico: la ricostruzione

Calciomercato Inter, incontro Vidal-Barcellona: le ultime

Stando al quotidiano catalano, il rappresentante del centrocampista oggi potrebbe vedere il Barça per chiarire la situazione del suo assistito. Vidal non ha intenzione di svolgere un ruolo secondario e per questo starebbe spingendo per una cessione immediata. Uno scenario che il Barcellona non esclude, a patto che arrivi un'offerta interessante, non inferiore ai 15 milioni di euro.