DIRETTA ATALANTA MILAN - Il Milan fa visita all'Atalanta nel derby lombardo valido come lunch match della diciassettesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri di Pioli vanno a caccia del colpaccio per riavvicinarsi alla zona Europa League dopo il mezzo passo falso interno contro il Sassuolo, mentre gli orobici di Gasperini vogliono tornare a vincere per riscattare il ko esterno contro il Bologna e restare in corsa per il quarto posto.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Gewiss Stadium' in tempo reale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Pasalic, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Gomez. All. Gasperini

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Leao, Calhanoglu. All. Pioli

CLASSIFICA: Inter 42*, Juventus 42*, Lazio 36, Roma 35*, Cagliari 29*, Atalanta 28, Parma 24, Napoli 21, Milan 21, Torino 21*, Sassuolo 19, Bologna 19, Verona 19, Udinese 18*, Fiorentina 17*, Lecce 15, Sampdoria 15*, Brescia 12, Spal 12*, Genoa 11*

*Una partita in più