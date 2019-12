SERIE A ARBITRI 17A GIORNATA / Il lungo programma della 17a giornata è già iniziato con la vittoria della Juventus sul campo della Sampdoria e si chiuderà nel 2020 con Lazio-Verona. In mezzo, però, un weekend di grandi sfide, con un Atalanta-Milan da non perdere, ma non solo. Ecco le designazioni arbitrali complete per questo turno diramate ufficialmente dall'Aia:

ATALANTA – MILAN h. 12.30

LA PENNA

MELI – FIORITO

IV: MARIANI

VAR: IRRATI

AVAR: DI PAOLO



FIORENTINA – ROMA Venerdì 20/12 h. 20.45

ORSATO

TEGONI – DEL GIOVANE

IV: MANGANIELLO

VAR: AURELIANO

AVAR: SCHENONE



INTER – GENOA Sabato 21/12 h.

PAIRETTO

COLAROSSI – GORI

IV: ABBATTISTA

VAR: DI BELLO

AVAR: DE MEO



LECCE – BOLOGNA

ABISSO

CARBONE – BACCINI

IV: BARONI

VAR: PASQUA

AVAR: PRETI



PARMA – BRESCIA

FOURNEAU

BINDONI – VALERIANI

IV: ROS

VAR: GUIDA

AVAR: TOLFO



SASSUOLO – NAPOLI h. 20.45

CHIFFI

LIBERTI – BRESMES

IV: DIONISI

VAR: VALERI

AVAR: VIVENZI



TORINO – SPAL Sabato 21/12 h. 20.45

FABBRI

DI IORIO – SCATRAGLI

IV: SACCHI

VAR: MASSA

AVAR: LONGO



UDINESE – CAGLIARI Sabato 21/12 h. 15.00

PICCININI

GALETTO – PRENNA

IV: SERRA

VAR: NASCA

AVAR: DI VUOLO