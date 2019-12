Calciomercato Roma, Petrachi sceglie gli eredi di Juan Jesus e Florenzi

CALCIOMERCATO ROMA JUAN JESUS FLORENZI IACOPONI MEDINA / Gennaio movimentato per la Roma che ha diversi elementi segnati nella lista dei cedibili e dunque lavora anche ai possibili sostituti. Le situazioni più calde riguardano Juan Jesus che non vede il campo dallo scorso 25 settembre e capitan AlessandroFlorenzi, il quale incontrerà la dirigenza durante la sosta per discutere del suo futuro che con ogni probabilità sarà altrove.

Probabilmente in prestito, per non perdere il treno Euro 2020. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' dunque un profilo che interessa ai dirigenti giallorossi è quello di Simone Iacoponi, 32enne difensore del Parma abile in tutti i ruoli della retroguardia. In Argentina, invece, Petrachi sta guardando con attenzione i progressi di Facundo Medina, cresciuto nel River Plate ed ora al Talleres, valutato 4-5 milioni di euro.