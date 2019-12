CALCIOMERCATO NAPOLI SASSUOLO LOCATELLI TRAORE / Impegnato domenica sera a Sassuolo per la 17a giornata di Serie A, il Napoli lavora per rilanciare il suo progetto, messo in crisi dai risultati disastrosi degli ultimi mesi. Sono due gli obiettivi nel breve termine: vincere le prossime gare di campionato e cercare nuovi rinforzi dal calciomercato invernale.

Da rinforzare c'è soprattutto il centrocampo e due nomi (utili anche in vista del rinnovamento estivo) potrebbero essere vagliati già domenica sera contro i neroverdi: clicca qui per restare aggiornato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo a centrocampo: pronta la beffa al Napoli

Tra i migliori in campo di Brescia-Sassuolo, gara giocata ieri sera e vinta dai ragazzi di De Zerbi, Locatelli e Traore hanno confermato ancora una volta la loro importante crescita. Il primo, classe 1998, sta finalmente mostrando le sue ottime doti in parte già intraviste al Milan, mentre il secondo, casse 2000, sta proseguendo il cammino verso club di caratura superiore. Il Napoli, sempre attendo alle giovani promesse del campionato, continua ad osservare in attesa di capire se, come e quando imbastire una trattativa.

LEGGI ANCHE >>> Sassuolo, De Zerbi preoccupato su Locatelli: "Ce lo portano via"