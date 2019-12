DIRETTA TORINO SPAL - Il Torino affronta la Spal nell'ultimo anticipo della 17esima giornata del campionato di Serie A. Da una parte i granata di Mazzarri, reduci dalla spettacolare rimonta subita contro il Verona da 3-0 a 3-3, devono assolutamente vincere per dare una risposta ai tifosi imbufaliti con la squadra. Dall'altra gli estensi di Semplici, a forte rischio esonero, hanno disperato bisogno di punti per abbandonare l'ultimo posto in classifica e rilanciarsi nella corsa salvezza.

Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico Grande Torino' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Valoti, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Paloschi, Petagna. All. Semplici

CLASSIFICA: Juventus*, Inter* punti 42, Lazio 36, Roma* 35, Cagliari* 29, Atalanta 28, Parma 24, Napoli 21, Torino 21, Milan 21, Verona 19, Bologna 19, Sassuolo 19, Udinese* 18, Fiorentina* 17, Lecce 15, Sampdoria* 15, Brescia 13, Genoa* 11, Spal 9.

*Una partita in più