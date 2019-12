Barcellona, contatti avviati per il nono rinnovo di Messi

CALCIOMERCATO BARCELLONA MESSI / L'esplosione di Ansu Fati fa ben sperare il Barcellona che, in ogni caso, al momento non ha alcuna intenzione di pensare al dopo-Lionel Messi. In scadenza di contratto nel 2021 e con un'opzione che gli permette di liberarsi dai blaugrana al termine di ogni stagione, il fenomeno argentino sembra sempre più completo ogni anno che passa ed il sesto Pallone d'Oro in carriera sta lì a dimostrarlo.

Anche per questo, scrive il 'Mundo Deportivo', la dirigenza catalana avrebbe avuto in questo giorni un contatto con il papà Jorge Messi per avviare le trattative per il rinnovo dell'attuale contratto. L'obiettivo del presidente Bartomeu prima della sua uscita dal club è quella di prolungare l'accordo fino al, mantenendo però la clausola pro-Messi. Sarebbe il nono rinnovo da quando ha iniziato la sua carriera da professionista. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!