CALCIOMERCATO INTER VIDAL CONTE / Inter al lavoro per un colpo a centrocampo. Ormai da tempo, nel mirino c'è l'ex juventino Arturo Vidal, campione del Barcellona propenso al ritorno in Italia, dove ritroverebbe Conte sulla panchina nerazzurra. Così, mentre Marotta prosegue il suo lavoro su più fronti, spuntano nuovi retroscena sul rapporto tra il cileno e il suo ex allenatore: clicca qui per restare aggiornato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo Vidal: la 'risposta' di Valverde

Calciomercato Inter, Vidal nel mirino: le ultime

Voglioso di accettare la destinazione milanese, riporta 'Tuttosport', Vidal starebbe spingendo sull’acceleratore mandando ogni giorno un messaggio a Conte nel quale garantirebbe sul suo comportamento.

In tempi brevi, inoltre, si attende un incontro tra la dirigenza catalana e l'agente del giocatore, mentre l' Inter è chiamata a trovare l'intesa per la formula dell'acquisto.

LEGGI ANCHE >>> Inter, l'apertura di Marotta e la 'chiamata' di Conte: le ultime di CM.IT su Vidal

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, furia Vidal prima del Classico: la ricostruzione

Calciomercato Inter, le cifre per l'affare Vidal

Come già anticipato da Calciomercato.it, i catalani puntano sulla cessione a titolo definitivo a fronte di un corrispettivo di 15 milioni di euro. Dal canto suo, Vidal, che ha un contratto fino al 30 giugno 2021, percepisce un ingaggio superiore agli 8 milioni di euro. Bisogna quindi attendere per capire fino a quanto i nerazzurri siano disposti a spingersi per averlo a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO Gimenez: "Rakitic e Vidal, decisione presa!"

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter e Milan incontrano il Barcellona per Vidal e Todibo