DIRETTA INTER GENOA - Il secondo anticipo del sabato mette di fronte Inter e Genoa in una sfida molto delicata valida come terzultima giornata del girone di andata. Dopo i due pareggi di fila contro Roma e Fiorentina, i nerazzurri di Conte - in piena emergenza - devono tornare a vincere per riprendere la Juventus in testa alla classifica di Serie A. Ma i rossoblu del grande ex Thiago Motta, la cui posizione è decisamente in bilico, non possono permettersi altri passi falsi se vogliono rilanciarsi in chiave salvezza.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Meazza' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, B.Valero, Gagliardini, Biraghi; Esposito, Lukaku. All. Conte

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Cassata, Radovanovic, Agudelo, Jagiello; Sanabria, Pinamonti. All. Thiago Motta

CLASSIFICA: Juventus* punti 42, Inter 39, Lazio 36, Roma* 35, Cagliari* 29, Atalanta 28, Parma 24, Napoli 21, Torino 21, Milan 21, Verona 19, Bologna 19, Sassuolo 19, Udinese* 18, Fiorentina* 17, Lecce 15, Sampdoria* 15, Brescia 13, Genoa 11, Spal 9.

*Una partita in più