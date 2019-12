DIRETTA UDINESE CAGLIARI - Il Cagliari fa visita all'Udinese nel terzo anticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Reduci dalla clamorosa sconfitta nei minuti di recupero contro la Lazio che ha interrotto una lunghissima striscia di risultati positivi, i sardi di Maran vogliono tornare subito al successo per restare in corsa per l'Europa che conta, mentre i friulani di Gotti hanno bisogno di fare bottino pieno davanti ai propri tifosi come non accade da due mesi per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Calciomercato.it vi offre il match della 'Dacia Arena' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger-Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka. All. Gotti

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Rog, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

CLASSIFICA: Juventus* punti 42, Inter 39, Lazio 36, Roma* 35, Cagliari 29, Atalanta 28, Parma 24, Napoli 21, Torino 21, Milan 21, Verona 19, Bologna 19, Sassuolo 19, Fiorentina* 17, Udinese 15, Lecce 15, Sampdoria* 15, Brescia 13, Genoa 11, Spal 9.

*Una partita in più