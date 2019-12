CALCIOMERCATO INTER ROMA GENOA PINAMONTI / Due gol e due assist in quattordici presenze di campionato sono pochi per un prospetto come Andrea Pinamonti, considerato tra i migliori giovani della sua generazione.

Dopo la buona stagione al, infatti, quest'anno l'attaccante scuolasi è trasferito in prestito con obbligo di riscatto al, che starebbe però lavorando per farlo partire già a gennaio: clicca qui per restare aggiornato.

Su Pinamonti ci sono già da tempo gli occhi della Roma, che avrebbe pensato a lui come possibile vice Dzeko. Altra opzione in Serie A resta proprio l'Inter, anche lei alla ricerca di un bomber e stuzzicata dall'idea di riprenderselo. Così, riporta 'Tuttosport', quella di sabato pomeriggio potrebbe essere l'ultima gara di Pinamonti con la maglia rossoblu: a gennaio si attende la partenza per nuovi lidi.

