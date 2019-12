CALCIOMERCATO INTER VIDAL KULUSEVSKI / Mai come quest'anno l'Inter non vede l'ora di arrivare alla sosta invernale. Alla sfida di sabato pomeriggio col Genoa, ultima gara del 2019, i nerazzurri si presentano in una situazione di emergenza totale, contando che al lungo elenco di infortunati si sono aggiunti gli squalificati Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic. I liguri sono l'ultimo scoglio da superare prima di una pausa che servirà per recuperare alcuni tasselli fondamentali fermi ai box e soprattutto per intervenire in tempi rapidi sul calciomercato. La rosa, anche recuperando tutti gli elementi attualmente fuori, ha bisogno di rinforzi e l'obiettivo nerazzurro è quello di presentarsi all'apertura della finestra di gennaio con le idee ben chiare sui nomi su cui puntare e magari con qualche colpo in canna da piazzare subito. Dalla proprietà, in questo senso, arrivano buone notizie. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Calciomercato Inter, da Vidal a Kulusevski: c'è il budget per gli acquisti

Nonostante l'eliminazione nella fase a gironi di Champions League, anche i vertici di Suning riconoscono il gran lavoro svolto fin qui dal tecnico Antonio Conte che da settimane chiede uno sforzo nel mercato di gennaio per poter lottare ai vertici fino alla fine della stagione e la proprietà sembra intenzionata ad accontentarlo. Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport' infatti, il presidente Steven Zhang avrebbe appena dato il via libera all'Ad Marotta per anticipare a gennaio gli investimenti che erano in programma per l'estate.

Una sorta di premio produzione, un extra-budget che sommato alle possibili cessioni delle prossime settimane (innanzitutto, ma non solo) permetterà margini di manovra più ampi per arrivare ai tasselli richiesti dall'allenatore.

Attenzione quindi ai possibili sviluppi sui grandi nomi accostati ai nerazzurri. A partire da Arturo Vidal, che non ha preso bene l'esclusione dai titolari per il 'Clasico' e spinge per trovare una soluzione per tornare a sentirsi importante. Il Barcellona, come vi abbiamo raccontato, fin qui non ha mai aperto al prestito di Vidal chiedendo anzi almeno 15 milioni per la sua cessione. I blaugrana infatti hanno bisogno di far cassa entro giugno, ora con la mossa di Steven Zhang possono aprirsi altri scenari. Così come per Dejan Kulusevski, altra pista da tener d'occhio: contatti continui con Atalanta (proprietaria del cartellino) e Parma. Si cerca un modo per indennizzare gli emiliani (Dimarco la chiave?) e l'accordo con i bergamaschi che puntano ad incassare 40 milioni di euro. Tra le altre piste da tenere vive anche l'argentino Rodrigo DePaul, che vanta anche un certo feeling con Lautaro Martinez, e l'ipotesi Nemanja Matic più defilata. Sulla corsia, visti i problemi di Asamoah, il preferito di Conte rimane Marcos Alonso con Matteo Darmian come alternativa, mentre in attacco Olivier Giroud resta legato alla partenza di Politano. La Fiorentina, perso Ribery, può servire l'assist.

