CALCIOMERCATO MILAN BARCELLONA TODIBO / Il Milan continua a lavorare per l'arrivo di un difensore centrale. Nel mirino c'è sempre Jean-Clair Todibo del Barcellona, che, come anticipato da Calciomercato.it, Valverde vorrebbe trattenere in rosa per far fronte ai problemi fisici che spesso colpiscono Umtiti.

Così, ottenuto l'ok del giocatore, come riportato da 'Tuttosport', bisogna trattare con i catalani, che puntano sulla cessione a titolo definitivo con eventuale diritto di ricompra. Clicca qui per restare aggiornato.

