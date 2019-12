CALCIOMERCATO MILAN XHAKA / Bloccato nelle zone centrali dalla classifica nonostante le elevate aspettative estive, il Milan lavora al calciomercato di gennaio, quando dovrà provare a correggere gli errori fatti nei mesi scorsi. Se in attacco non mancano le alternative a Ibrahimovic, la dirigenza studia anche un colpo a centrocampo sfidando il Napoli per alcuni obiettivi: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Milan, da Xhaka a Torreira: occhi sull'Arsenal

Nelle ultime ore, riporta 'Tuttosport', Maldini, Boban e Massara starebbero ragionando sull'acquisto di un centrocampista centrale da piazzare davanti alla difesa. Nel mirino sembrano esserci addirittura tre talenti di proprietà dell'Arsenal. Il 27enne Xhaka, che un mese fa aveva rotto con Emery e l’ambiente perdendo la fascia da capitano, sarebbe propenso a un trasferimento in Serie A; Torreira è una pista calda anche per il Napoli, ma bisogna scontrarsi con la volontà dei 'Gunners' di tenerlo; infine, rimane Elneny, talento in prestito al Besiktas, dove però non sembra trovarsi bene.

I suoi agenti a ottobre sono stati a Casa Milan per proporlo a Maldini e Boban, i quali non avevano chiuso la porta.

Calciomercato Milan, da Lobotka a Berge: sfida al Napoli

Tra i talenti che piacciono sia al Milan che al Napoli per il centrocampo, quindi, non c'è il solo Torreira. I rossoneri potrebbero fare un nuovo tentativo per il 25enne Lobotka del Celta Vigo, mentre potrebbero inserirsi nella lunga lista di pretendenti per il giovane Berge del Genk. Entrambi sono tra i nomi caldi degli azzurri, che cercano almeno un centrocampista nella sessione invernale.

Calciomercato Milan, le ultime su Ibrahimovic

Il Milan, infine, resta in attesa di risposte da Zlatan Ibrahimovic, che sta vagliando la miglior soluzione per la chiusura della sua carriera. Nelle ultime ore ha preso quota l'ipotesi Everton, dove lo svedese ritroverebbe Carlo Ancelotti, che poche setimane fa lo voleva per il suo Napoli. Importanti novità si attendono quindi nel giro di poco tempo.



