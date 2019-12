VIDEO SERIE A BRESCIA SASSUOLO HIGHLIGHTS / Brutto stop per il Brescia che dopo i due importanti successi contro dirette concorrenti come Spal e Lecce cade in casa battuto dal Sassuolo nel recupero del match rinviato alla 7a giornata.

Un gol per tempo per i neroverdi di De Zerbi che si allontanano dalla zona rossa tornando al successo dopo tre pareggi e una sconfitta. Calciomercato.it tramite il canale Youtube della Lega Serie A vi offre gli highlights di Brescia-Sassuolo.

GUARDA IL VIDEO