CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN HAALAND / In attesa di uno Zlatan Ibrahimovic che non scioglie i suoi dubbi e sempre a caccia di un nuovo grande attaccante, il Milan prova il colpo grosso e si mette in corsa per Erling Braut Haaland. Classe 2000, nuovo fenomeno lanciato dal Salisburgo ed autore di 28 gol (di cui 8 in Champions League!) in questa prima parte di stagione, secondo le indiscrezioni rimbalzate negli ultimi giorni dall'Inghilterra sembrava praticamente cosa fatta il passaggio al Manchester United.

Le acque poi si sono calmate e oggi il 'Corriere dello Sport' lancia la notizia di un blitz rossonero con il quale gli uomini mercato del Milan puntano ad anticipare la concorrenza di mezza Europa.

Calciomercato Milan, ecco l'offerta per Haaland

Dopo aver ascoltato i 'Red Devils', ma pure Lipsia e Borussia Dortmund, Haaland ha registrato anche i movimenti della Juventus. Ora però irrompe con forza il Milan secondo il quotidiano romano che parla di una proposta di contratto da 5 milioni di euro all'anno formulata nell'ambito dei discorsi con l'agente Mino Raiola, lo stesso di Ibra. L'obiettivo è convincere il calciatore che deve scegliere tra le varie proposte sul tavolo, poi il Milan farebbe leva sulla clausola da 30 milioni di euro per rilevarlo già a gennaio.

