CALCIOMERCATO JUVENTUS BUFFON / Giornata speciale per Gianluigi Buffon.

Il portiere della, in campo dal primo minuto contro la Sampdoria, per via dell'infortunio di, ha collezionato la 647esima presenza in Serie A raggiungendo così Paolo

L'estremo difensore non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi e guarda già avanti: "Il motivo per cui continuo a giocare è che posso regalarmi insieme ai miei compagni e a questa società ancora tante emozioni belle, che vale la pena di vivere - si legge su 'Sportmediaset' - Il futuro? Lascio che la vita mi indichi il cammino.In questo momento farei un torto a me stesso se pensassi di smettere di giocare, perché mi sento un punto di riferimento, al di là delle partite che si giocano. La cosa che più mi interessa personalmente, più delle partite che posso giocare è il ruolo che penso di poter ricoprire qui alla Juve con i compagni, con lo staff e i dirigenti. La 648esima partita? Se la dovessi giocare spero che sia ancora con la Juve in testa alla classifica".

