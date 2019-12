SAMPDORIA JUVENTUS GOL RONALDO BUFFON PJANIC / Decisivo stasera nella gara della Juventus contro la Sampdoria, Cristiano Ronaldo ha catturato le attenzioni per l'ottimo stato di forma mostrato nella 17a giornata di Serie A. Il portoghese è andato in rete con un colpo di testa bellissimo, al quale ha fatto seguito una prestazione molto convincente.

Così, dopo la sua prodezza, sui social è scoppiata la gioia di tifosi e compagni: clicca qui per restare aggiornato.

Gianluigi Buffon, che oggi ha eguagliato Maldini per numero di presenze in massima serie, ha postato un chiaro messaggio su Twitter: "Sempre più in alto. Stacco, vittoria e partita con un significato tutto particolare". Conciso anche il pensiero di Pjanic su Instagram: "Per stare in cima a volte serve salire in cielo! Adesso prepariamoci per la Supercoppa, abbiamo una finale da giocare". Immancabili, infine, gli elogi dai tifosi bianconeri, che hanno inevitabilmente chiamato in causa l'eterno duello con Lionel Messi, oggi a secco nel clasico tra Barcellona e Real Madrid.