CALCIOMERCATO MILAN RODRIGUEZ CESSIONE / Domenica alle 12.30 Ricardo Rodriguez potrebbe giocare la sua ultima partita con la maglia del Milan. Il terzino svizzero è finito in panchina con l'esplosione di Theo Hernandez e a gennaio è pronto a cambiare aria. Contro l'Atalanta, però, l'ex Wolfsburg dovrebbe scendere in campo dal primo minuto per via della squalifica del calciatore francese; poi quasi certamente sarà addio.

Una permanenza al Milan per Rodriguez è davvero complicata. Il calciatore, infatti, teme di perdere il posto da titolare in Nazionale. Ha bisogno di spazio, spazio che potrebbe trovare al Napoli con Gennaro Gattuso.

La stima tra i due è reciproca e la possibilità di un trasferimento sotto il Vesuvio in questi giorni sta prendendo sempre più piede.

Calciomercato Milan, Rodriguez via: non solo Napoli

In Italia un'altra pista percorribile potrebbe essere quella della Fiorentina, dove ritroverebbe Vincenzo Montella ma occhio soprattutto al mercato estero. Rodriguez continua a piacere in Germania, a Schalke 04 e Borussia Dortmund ma nelle ultime ore è spuntata anche l'idea concreta del Fenerbahce. I turchi fanno sul serio ma appare complicato che Rodriguez possa trasferirsi ad Istanbul in prestito visto il contratto in scadenza nel 2021.