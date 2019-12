Brescia-Sassuolo 0-2: Traore-Caputo, stoppato Corini

BRESCIA SASSUOLO TRAORE CAPUTO / Rinviata su richiesta degli ospiti per la morte del presidente Giorgio Squinzi, stasera è andato in scena il recupero tra Brescia e Sassuolo, valido per la settima giornata di Serie A. A vincere sono stati i neroverdi di De Zerbi, che dopo aver fermato il Milan sul pari, battono le Rondinelle per 2 a 0 grazie alle reti di Traore e Caputo.

Un successo che porta il Sassuolo all'undicesimo posto e che ferma la rincorso di Eugenio, che dal suo ritorno sulla panchina del Brescia aveva ottenuto due successi consecutivi.

Brescia-Sassuolo 0-2: 25' Traore, 71' Caputo

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 42 punti, Inter 39; Lazio 36; Roma 32; Cagliari 29; Atalanta 28; Parma 24; Napoli, Torino e Milan 21; Sassuolo, Bologna e Verona 19; Fiorentina 17; Lecce, Sampdoria* e Udinese 15; Brescia 13; Genoa 11; Spal 9

*una partita in più

