BARCELLONA REAL MADRID SERGIO RAMOS / Sergio Ramos, difensore del Real Madrid, ha commentato il pareggio nel clasico con il Barcellona attaccando l'arbitraggio di Hernandez: "Abbiamo visto gli episodi nell'intervallo e ci è sembrato chiaro che fossero due calci di rigore. Ormai non si può far nulla: il VAR dovrebbe aiutare, e quando ci sono dubbi bisognerebbe consultarlo. Peccato, non l'hanno fatto.

Magari nella prossima sfida se commetteremo fallo non andrà a rivedere le immagini: sono cose che succedono nel calcio". Il capitano merengue ha così giudicato la prova della squadra: "Abbiamo visto un Real Madrid con carattere, personalità, bravo nel gioco e nel controllare il ritmo, con una grande pressione offensiva. Siamo riusciti a dare l'immagine che volevamo e anche se non torniamo a casa con un trionfo, siamo contenti". Clicca qui per restare aggiornato.