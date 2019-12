CALCIOMERCATO INTER VIDAL VALVERDE / E' stata una vigilia infuocata quella vissuta da Arturo Vidal.

Come raccontato oggi da 'ESPN', il centrocampista cileno si sarebbe infuriato per la decisione di Valverde di escluderlo dalla formazione titolare a tal punto da abbandonare l'allenamento.

L'ex Juventus - come era previsto - ha assistito così a Barcellona-Real Madrid inizialmente dalla panchina; al 55' però Valverde ha deciso di mandarlo in campo, al posto di Semedo: è stato il cileno la prima scelta del tecnico dei blaugrana che ha, invece, continuato a lasciare fuori sia Alena che Busquets.

Il mal di pancia di Vidal, che vuole essere un titolare, è evidente ma questa sera il Barcellona e il suo tecnico hanno mandato un chiaro segnale all'Inter: il centrocampista è ancora importante per il progetto del club che punta a vincere tutto.

Come analizzato in questi giorni, la situazione è letteralmente cambiata per Rakitic, altro calciatore in orbita nerazzurra, e stasera è arrivata un'ulteriore conferma con Valverde che un po' a sorpresa lo ha schierato dal primo minuto.

Inter, cercasi rinforzi: de Paul obiettivo numero uno

L'Inter è così chiamata a guardarsi attorno, alla ricerca di un nuovo centrocampista. Per puntare allo Scudetto, Antonio Conte ha bisogno di rinforzi: il primo nome in cima alla lista resta quello di De Paul, osservato da vicino anche domenica scorsa in Juventus-Udinese. Sul taccuino dei nerazzurri ci sono anche Kulusevski e Matic e i prossimi giorni saranno quelli decisivi per capire chi sarà a dare una mano a Lukaku e compagni.

