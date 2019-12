LIGA BARCELLONA REAL MADRID CLASICO / Niente gol nel clasico spagnolo tra Barcellona e Real Madrid. Nel match di recupero della Liga, al 'Camp Nou' i ragazzi di Zidane sono riusciti a conquistare un punto mantenedo invariata la posizione di classifica, che li vede al primo posto proprio insieme ai catalani, che questa sera hanno tremato in molteplici frangenti, come nell'occasione del gol annullato ai blancos al 72' per fuorigioco di Mendy.

Proseguirà quindi in maniera spettacolare il torneo spagnolo, con le due eterne rivali pronte a sfidarsi a distanza nelle prossime giornate. Clicca qui per restare aggiornato

Barcellona-Real Madrid 0-0

Classifica Liga: Real Madrid 36 punti, Barcellona 36, Siviglia 31, Getafe 30, A.Madrid 29, R.Sociedad 28, A.Bilbao 27, Valencia 27, Granada 24, Osasuna 23, Levante 23, R.Betis 23, Alaves 19, R.Valladolid 19, Eibar 16, Maiorca 15, Celta Vigo 14, Leganes 10, Espanyol 10.