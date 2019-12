SAMPDORIA JUVENTUS SARRI / La Juventus di Maurizio Sarri continua a vincere. I bianconeri, dopo il ko contro la Lazio, hanno rialzato la testa portando a casa ben tre successi consecutivi, l'ultimo questa sera contro la Sampdoria al Marassi: "I gol di Dybala e Cristiano Ronaldo sono entrambi bellissimi - ammette il mister ai microfoni di 'SkySport' - Abbiamo fatto molto bene, soprattutto nel primo tempo, nel secondo siamo stati confusionari, ci siamo allungati, dispiace non averla chiusa.

stanno cercando di recuperare la forma migliore e in questo momento possono giocare solo spezzoni di partita".

LEGGI ANCHE >> PAGELLE E TABELLINO SAMPDORIA-JUVENTUS: 'Dybaldo' da tre punti, Jankto bocciato

Sampdoria-Juventus, Sarri esalta Demiral: "Non possono non schierarlo titolare"

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo bianconero CLICCA QUI

Maurizio Sarri è tornato a schierare dal primo minuto il tridente pesante, che tanto piace ai tifosi, Cristiano Ronaldo-Dybala-Higuain: "Ci saranno delle partite in cui non potranno giocare i tre attaccanti insieme - prosegue il mister - Gonzalo si è spento nel secondo tempo, è un periodo così, che sta giocando parecchio. L'aspetto primario è la loro condizione fisica, se non stanno al massimo non possono giocare insieme. Poi dipenderà sempre dall'avversario".

LEGGI ANCHE >> Sampdoria-Juventus, tra gol da record e infortunio: parla Ronaldo

RECORD DI VITTORIE - "Ho allenato sempre squadre con percentuali di vittorie alte. Se fossi rimasto ad Empoli ci avrei messo più tempo a raggiungere determinati numeri".

DEMIRAL - "E' un ragazzo che cresce, che sprizza energia e positività, non puoi non metterlo dentro. Se poi in campo ti dà quello che ti ha fatto vedere in allenamento, lo lasci dentro".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Sampdoria-Juventus, Higuain sostituito: l'attaccante non la prende bene!

Sampdoria-Juventus, tegola per Sarri: infortunio eccellente!