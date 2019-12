BARCELLONA REAL MADRID PAGELLE /Barcellona e Real Madrid concludono un Clasico 0-0 dopo 17 anni e mantengono l'equilibrio che tiene entrambi i club in vetta alla classifica della Liga, ma sono i blancos ad uscire dal Camp Nou col sorriso. Gli uomini di Zidane hanno dato un'ottima immagine a casa degli eterni rivali ed hanno avuto le migliori occasioni per segnare una rete che, come raramente accade in questa sfida, non è arrivata. Nel primo tempo Piquè ha negato il gol con un salvataggio sulla linea a Casemiro, ma Sergio Ramos ha fatto lo stesso con Messi in una delle poche sortite offensive dei catalani, che hanno sprecato un'enorme opportunità con Jordi Alba prima dell'intervallo e un'altra con la stessa Pulga nella ripresa. Un fuorigioco millimetrico di Mendy ha cancellato una rete di Bale, che ha sciupato, anche lui, un gran pallone di Valverde a tu per tu con ter Stegen.

BARCELLONA

Ter Stegen 7 - Il migliore tra i suoi: i blancos lo obbligano ad almeno tre interventi decisivi, e si fa trovare pronto come sempre.

Semedo 5.5 - Spinge poco e, dalle sue parti, spesso si soffre. Valverde gli preferisce Vidal a inizio ripresa. (Dal 55' Vidal 5.5: Non incide sulla gara, ma effettua un paio di interventi positivi in fase difensiva).

Piqué 7 - Il Barça si aggrappa spesso e volentieri alla sua esperienza e al suo senso della posizione: a inizio gara salva sulla linea un gol già fatto di Casemiro.

Lenglet 6 - Un suo calcione su Varane sarebbe valso un rigore che inspiegabilmente Hernández Hernández non concede. Per il resto, è attento.

Jordi Alba 5 - Battaglia con Varane in area e rischia seri provvedimenti disciplinari, fallisce il gol dell'1-0 prima dell'intervallo e il fuorigioco millimetrico di Mendy salva una sua errata lettura che sarebbe valsa il gol dei blancos. Serata no

Sergi Roberto 6 - Molto più a suo agio, ovviamente, quando Valverde lo riporta sulla corsia destra, ma incide poco.

Rakitic 5.5 - Rischia con un intervento su Varane, altro possibile caso da rigore, e per il resto della sfida si vede poco.

De Jong 6 - Gestisce i tempi di gioco dei suoi con un'esperienza da veterano e prova a rendersi pericoloso. Era il suo primo Clasico, ma non si notava.

Messi 6 - Da lui ci si aspetta sempre di più, ma in una serata 'quasi no' Ramos gli spazza via un gol dalla linea e mette Jordi Alba davanti a Courtois con un pallone delizioso. Nella ripresa fallisce incredibilmente una rete che sembrava fatta, ciccando la conclusione: rarità.

Luis Suárez 5 - Assente ingiustificato. Collabora poco alla manovra, non tira mai nello specchio. Inghiottito dalla difesa blanca.

Griezmann 5 - Si muove di più rispetto all'uruguaiano, ma anche lui incide quasi zero e non dà mai lavoro a Courtois. (Dall'82 Ansu Fati 6: In dieci minuti, il ragazzino fa molto più del francese. Predestinato).

All. Valverde 5 - La scelta di adattare Sergi Roberto a centrocampo rinunciando a Rakitic (o a Vidal) non paga.

Il pubblico del Camp Nou fischia al termine della sfida e non possiamo dargli torto.

REAL MADRID

Courtois 6 - Il Barcellona non gli offre enormi occasioni di lavoro, ma è bravo ad anticipare Sergi Roberto in tuffo nel primo tempo.

Carvajal 6.5 - Spinge e difende con diligenza: la postura e i tempi di un suo intervento in area nel primo tempo sarebbero da mostrare nel manuale 'come non farsi fischiare un penalty ai tempi del VAR'.

Ramos 6.5 - Imita il suo nemico/amico Piqué e salva sulla linea una conclusione di Leo Messi ed è bravo ad annullare le punte azulgrana.

Varane 7 - Praticamente perfetto nella sua area, spesso pericoloso anche in quella dei padroni di casa. Nel primo tempo l'arbitro gli nega un paio di rigori.

Mendy 6.5 - Un fuorigioco millimetrico cancella il suo assist per il possibile gol di Bale. Ottimo impatto sulla gara nel suo primo Clasico.

Casemiro 7 - Piqué scaccia dalla porta un suo colpo di testa, ter Stegen una sua bellissima conclusione da lontano. Crea pericoli e, come sempre, tiene la squadra in equilibrio.

Kroos 6 - Un paio di eleganti aperture, qualche buon intervento in non possesso: partita diligente.

Valverde 7 - Sfiora un gol leggendario con una splendida ‘volea’ da fuori area nel primo tempo, serve a Bale un pase de la muerte che il gallese spreca malamente. Sempre più re del centrocampo blanco.(Dall'80' Modric: s.v.)

Isco 6 - Nel primo tempo scherza Semedo con una giocata da fenomeno che ricorda i suoi tempi d'oro, dopo aver servito Benzema con un elegante colpo di tacco in apertura di gara. Col passare dei minuti, però, va in ombra. (Dall'80 Rodrygo: s.v.)

Bale 6.5 - Scuote spesso i compagni con un atteggiamento da leader visto raramente, nella ripresa spreca un cioccolatino di Valverde e il VAR gli nega il gol per un fuorigioco di Mendy.

Benzema 6.5 - È suo il primo tiro della partita, dà costante sensazione di pericolo quando ha il pallone tra i piedi, ma il Pichichi punge meno del solito.

All. Zidane 7 - Stasera è diventato il primo allenatore ad uscire per ben cinque volte imbattuto dal Camp Nou. Il suo Madrid sembra un'altra squadra rispetto a quella che arrancava ad inizio autunno.

Arbitro

Hernandez Hernandez 5 - Restano enormi dubbi sui rigori negati al Real Madrid nel primo tempo.

TABELLINO

BARCELLONA-REAL MADRID 0-0

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo (55' Vidal), Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitic, De Jong; Messi, Luis Suárez, Griezmann (83' Ansu Fati)

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde (80' Modric); Isco (80' Rodrygo), Bale, Benzema.

Arbitro: Hernandez Hernandez.

Ammoniti: 21' Rakitic, 40' Suarez, 45' Lenglet, 66' Casemiro, 70' Bale, 76' Isco, 78' Ramos

