SAMPDORIA JUVENTUS RANIERI CRISTIANO RONALDO / Sconfitto con la sua Sampdoria nella gara odierna contro la Juventus, Claudio Ranieri ha rilasciato alcuni commenti subito dopo il fischio finale: "Molto soddisfatto, siamo rimasti in partita fino in fondo e abbiamo preso gol al 46esimo, ma quando fanno questi gol c'è solo da stringergli le mani - esordisce a 'Sky Sport' - Questa prestazione deve darci forza e convinzione, stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così. Gol Ronaldo? Ha fatto qualcosa che si vede in MBA, è stato un'ora e mezzo in alto. Non gli si può dire nulla. Peccato, è stata una gran bella partita per noi. Loro hanno fatto due gol capolavoro.

? Siamo stati due anni insieme, mi ha fatto piacere salutarlo e fargli i miei complimenti".

IL MOMENTO - "L'importante è stare sempre a galla, trovarci qui dopo le partite anche se si è perso. Spero di potervi vedere ancora molto a lungo. La Sampdoria non è abituata a trovarsi in quelle zone, dobbiamo metterci qualcosa in più - prosegue Ranieri - Durante la partita volevo mettere anche Quagliarella e tentare il tutto per tutto. Ramirez ci dà quelle giocate che possono far star bene gli attaccanti che abbiamo. Quando possiamo giochiamo anche noi con il rombo, ma non possiamo farlo sempre".