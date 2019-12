Serie A, Sampdoria-Juventus 1-2: due capolavori di Ronaldo e Dybala. Sarri gioisce

SERIE A SAMPDORIA JUVENTUS CRISTIANO RONALDO DYBALA/ Sono servite due prodezze alla Juventus di Maurizio Sarri per espugnare Marassi. La Sampdoria di Claudio Ranieri, nonostante una grande tenacia, non è riuscita a tener botta alla qualità delle due reti confezionate dai bianconeri. Il primo vantaggio è stato firmato da Paulo Dybala, con un grandissimo sinistro al volo su assist di Alex Sandro. E' poi lo stesso brasiliano però a regalare a Caprari il pallone del pareggio per la squadra blucerchiata.

Sul finire del primo tempo, arriva a ben 2,56 metri di altezza e deposita in rete il nuovo vantaggio della Juventus . La Vecchia Signora amministra nella ripresa e chiude i conti sempre con CR7, ma la rete viene poi annullata per fuorigioco. Con questa vittoria la Juventus torna in testa da sola in classifica in attesa del risultato dell'Inter di. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

CLASSIFICA SERIE A: *Juventus 42 punti, Inter 39; Lazio 36; Roma 32; Cagliari 29; Atalanta 28; Parma 24; Napoli, Torino e Milan 21; Bologna e Verona 19; Fiorentina 17; Sassuolo** 16; Lecce, Sampdoria* e Udinese 15; Brescia** 13; Genoa 11; Spal 9

*una partita in più

**una partita in meno