SAMPDORIA JUVENTUS ALEX SANDRO / Juventus alle prese con i problemi fisici di Alex Sandro. Durante la gara di stasera contro la Sampdoria, valevole per la 17a giornata di Serie A, il terzino è stato sostituito a causa di un infortunio accusato sul finire della seconda frazione: clicca qui per restare aggiornato. Al minuto 81', infatti, la gara è stata interrotta per soccorrere il talento brasiliano, rimasto a terra dolorante forse per un problema di tipo muscolare; al suo posto, Sarri ha prontamente schierato De Sciglio.

Nelle prossime ore, si attendono quindi ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Alex Sandro.

LEGGI ANCHE >>> Sampdoria-Juventus, Higuain sostituito: l'attaccante non la prende bene!

Juventus, da Alex Sandro a Szczesny: gli infortunati

In vista della gara di Supercoppa italiana contro la Lazio, la Juventus dovrà già fare a meno del capitano Chiellini (ancora fuori almeno fino a febbraio dopo il grave infortunio al ginocchio) e Khedira, mentre spera di recuperare il titolare Szczesny, questa sera non convocato per i recenti problemi fisici. Così, dopo stasera, resterà da valutare altresì la situazione di Alex Sandro.

LEGGI ANCHE >>> Sampdoria-Juventus, che 'frittata' di Alex Sandro: scoppia la polemica social

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rivoluzione in porta: cessione a sorpresa