BARCELLONA REAL MADRID / Il Clasico tra Barcellona e Real Madrid è iniziato senza particolari difficoltà legate all'ordine pubblico, e le squadre sono regolarmente sul terreno di gioco del 'Camp Nou'.

La politica, in maniera pacifica, ha comunque fatto il suo ingresso in campo assieme ai calciatori: durante l'enorme coreografia che ha aperto la sfida, infatti, sono apparsi due striscioni sulla tribuna centrale dello stadio, "#SpainSitAndTalk" e "Freedom". Entrambi, ovviamente, riportano le istanze del movimento indipendentista catalano, che continua a chiedere a gran voce una negoziazione tra il governo della comunità autonoma e quello centrale. Clicca qui per restare aggiornato.