SAMPDORIA JUVENTUS PAGELLE TABELLINO / La Juventus va con il tridente da 'bar'. Higuain si sacrifica per i due compagni, mentre Dybala e Cristiano Ronaldo stendono la Sampdoria. Prima la pregevole volée mancina del numero dieci, poi lo stacco perentorio di CR7 a consegnare tre punti preziosi alla squadra di Sarri nell'anticipo del 'Ferraris'. Agli uomini di Ranieri non basta la zampata del momentaneo 1-1 firmata da Caprari. Jankto è un corpo estraneo nella Samp, mentre Ramirez si accende a tratti. Alex Sandro serve due assist ma è responsabile nel pareggio dei blucerchiati, Rabiot in crescita. Serata da ricordare per Buffon: vittoria e record di Maldini eguagliato nella classifica all-time dei più presenti (648 gettoni) in Serie A.

SAMPDORIA

Audero 6 - Incolpevole sulle prodezze di Dybala e Ronaldo.

Murillo 5 - Decisamente in difficoltà sulle avanzate di Alex Sandro. Si vede di rado nella metà campo della Juve.

Ferrari 5,5 - I tre tenori della 'Vecchia Signora' non danno punti di riferimento: è dura, fa quel che può.

Colley 6 - Il migliore della retroguardia di Ranieri, risolve situazioni complicate. Solo Ronaldo svetta più in alto.

Murru 5 - CR7 lo sovrasta nel raddoppio bianconero. Va a corrente alternata sulla fascia, sbaglia diversi cross (76' Augello 6 - Ci mette grinta).

Depaoli 5,5 - Insieme a Murillo fatica a contenere le sovrapposizioni di Alex Sandro e i guizzi di Ronaldo. Non offende come dovrebbe (50' Leris 6 - Buona spinta sulla fascia).

Thorsby 6 - Cerca di sviluppare gioco e mordere le caviglie avversarie. Non sempre ci riesce, ma la determinazione non manca.

Linetty 5,5 - Serata dura, il possesso palla della Juve lo manda spesso a vuoto. Un filo più in partita nella ripresa.

Jankto 4,5 - Fatica a reggere i ritmi dei bianconeri, spesso impreciso. Fuori posizione e non a suo agio largo a sinistra (62' Gabbiadini 5,5 - Stavolta non trova il guizzo).

Ramirez 6 - Si accende ad intermittenza, è bravo nel primo tempo a sfruttare l'errore di Alex Sandro e avviare il gol di Caprari.

Caprari 6 - Lotta, in cerca di gloria. La trova al 36' infilando il recordman Buffon. Non basta però alla Samp. Rosso per doppia ammonizione nel recupero.

Allenatore: Ranieri 5,5 - La Samporia fatica tanto all'inizio, in balia dei bianconeri. La rete di Caprari ridà fiducia, prima del nuovo vantaggio firmato da Ronaldo. Secondo tempo generoso, ma stavolta non riesce il colpaccio dopo la gioia nel derby.

JUVENTUS

Buffon 6,5 Normale amministrazione nella serata in cui eguaglia un altro mito come Maldini.

Non ha responsabilità sul pareggio di Caprari.

Danilo 6 - Fa il suo nelle due fasi, dà sostegno a Dybala quando il dieci si sposta per inventare sulla destra.

Demiral 6 - Bocciato nel primo tempo, troppe amnesie. Risale la china nella ripresa e non sbaglia più un intervento.

Bonucci 6,5 - Copre le sbavature di Demiral all'inizio. Solito punto di riferimento nella costruzione della manovra.

Alex Sandro 6,5 - Croce e delizia: colpevole sul pareggio di Caprari, decisivo nel doppio cross a pescare prima Dybala e poi Ronaldo (82' De Sciglio s.v.).

Rabiot 6,5 - Fraseggia bene, anche se di tanto in tanto rallenta le operazioni in mediana. Rendimento costante, segnali di risveglio.

Pjanic 6,5 - Tocca tanti palloni, non sempre però in maniera brillante. Bussola di Sarri anche senza inventare.

Matuidi 6,5 - Polmoni fondamentali per reggere il tridente pesante. Spreca una ghiotta chance ad inizio secondo tempo.

Dybala 7,5 - Momento magico per l'argentino, che detta legge anche al 'Ferraris'. Pregevole volèe al volo a sbloccare il risultato, poi tante altre giocate deliziose al servizio dei compagni. Si trova a meraviglia con Ronaldo (77' Douglas Costa 5,5 - Impatto non dei migliori).

Higuain 6,5 - Tatticamente preziosissimo per Sarri nel dare equilibrio alla squadra. Svaria su tutto il fronte offensivo, sacrificandosi per CR7 e Dybala. Stavolta gli manca la zampata nei gol bianconeri (69' Ramsey 6 - Entra per dare sostanza sulla trequarti).

Cristiano Ronaldo 7,5 - Va a segno per la quinta gara consecutiva tra campionato e Champions. Vola in cielo per l'incornata che regala i tre punti alla 'Vecchia Signora'. Esplosivo, ritrovato sotto il profilo fisico. E che duetti con Dybala...

Allenatore: Sarri 7 - Il tridente da 'bar' regala un'altra vittoria alla Juve. I bianconeri palleggiano bene, anche se come al solito faticano a chiudere la contesa. Resta qualche incertezza difensiva, ma la prestazione complessiva fa sorridere in vista della finale di Supercoppa contro la Lazio.

Arbitro: Rocchi 6,5 - Gestisce bene la gara, serata senza troppe difficoltà.

TABELLINO

Sampdoria-Juventus 1-2 - 19' Dybala; 36' Caprari (S); 45' Cristiano Ronaldo

Sampdoria (4-4-2): Audero; Murillo, Ferrari, Colley, Murru (76' Augello); Depaoli (50' Leris), Thorsby, Linetty, Jankto (62' Gabbiadini); Ramirez, Caprari. Allenatore: Ranieri. A disposizione: Seculin, Chabot, Falcone, Maroni, Pompetti, Quagliarella, Regini, Rigoni

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro (82' De Sciglio); Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala (77' Douglas Costa); Higuain (69' Ramsey), Ronaldo. Allenatore: Sarri. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Bernardeschi, Emre Can, Cuadrado, De Ligt, Pjaca, Portanova, Rugani

Arbitro: Rocchi (sez. Firenze)

VAR: Banti

Ammoniti: Janko (S), Murillo (S), Pjanic (J), Caprari (S), Demiral (J), Ramirez (S), Caprari (S)

Espulsi: Caprari (S)

Note: recupero 3' e 6';