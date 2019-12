SAMPDORIA JUVENTUS GOL RONALDO / Gol da fantascienza per Cristiano Ronaldo: il portoghese ha consentito alla Juventus di finire sul 2-1 il primo tempo della gara contro la Sampdoria con un grande gol. Proprio al 45' Alex Sandro è andato al cross dalla sinistra: palla alta un po' per tutti, ma non per CR7 che vola letteralmente in cielo, sovrastando Murru, e riuscendo a colpire la palla restando in aria per qualche seconda.

Un salto di 71 centimetri con Ronaldo che ha raggiunto un'altezza di 2,56 metri (con la rovescia alla Juve raggiunge i 2,38 metri con un salto però di ben 141 centimetri) Un'autentica prodezza quella del fuoriclasse portoghese che è stata molto apprezzata dai tifosi che sui social si sono lasciati andare a commenti entusiasti sulla realizzazione dell'ex Real Madrid.

Da sottolineare, al di là della bellezza anche del gol di Dybala, come per la seconda volta di seguito il tridente non ha deluso le aspettative (almeno nei primi 45 minuti) con un doppio gol proprio come avvenuto anche con l'Udinese.