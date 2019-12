SAMPDORIA JUVENTUS VOTI TABELLINO PRIMO TEMPO / La Juventus fa la partita e grazie alla premiata ditta Dybala-Ronaldo chiude avanti il primo tempo del 'Ferraris'. Non basta alla Sampdoria il momentaneo 1-1 di Caprari, dopo un erroraccio di Alex Sandro. Il brasiliano si riscatta però firmando i due assist per il numero dieci e CR7. Pregevole nel primo vantaggio la voléè al volo del numero dieci, mentre sul raddoppio il portoghhese vola in cielo battendo di testa Audero. Ramirez va a sprazzi, male Jankto nel centrocampo di Ranieri.

prezioso tatticamente per Sarri, qualche incertezza nelle retrovie di

SAMPDORIA

Audero 6

Murillo 5,5

Ferrari 6

Colley 6

Murru 5,5

Depaoli 5,5

Thorsby 6

Linetty 6

Jankto 5

Ramirez 6

Caprari 6,5

Allenatore: Ranieri 6

JUVENTUS

Buffon 6

Danilo 6

Demiral 6

Bonucci 6

Alex Sandro 6,5

Rabiot 6

Pjanic 6,5

Matuidi 6

Dybala 7,5

Higuain 6,5

Cristiano Ronaldo 7

Allenatore: Sarri 6,5

Arbitro: Rocchi 6

TABELLINO

Sampdoria-Juventus 1-2 - 19' Dybala; 36' Caprari (S); 45' Cristiano Ronaldo

Sampdoria (4-4-2): Audero; Murillo, Ferrari, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Ramirez, Caprari. Allenatore: Ranieri. A disposizione: Seculin, Augello, Chabot, Falcone, Gabbiadini, Leris, Maroni, Pompetti, Quagliarella, Regini, Rigoni

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri. A disposizione: Pinsoglio, Perin, Bernardeschi, Can, Costa, Cuadrado, De Ligt, De Sciglio, Pjaca, Portanova, Ramsey, Rugani.

Arbitro: Rocchi (sez. Firenze)

VAR: Banti

Ammoniti: Janko (S)

Espulsi:

Note: recupero 3'