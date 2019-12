SAMPDORIA JUVENTUS DEMIRAL MURRU / Subito un brivido in Sampdoria-Juventus: al 3' errore di Demiral che sulla propria trequarti si fa rubare palla da Murru. Il terzino blucerchiato si invola verso la porta bianconera e appena entra in area cade a terra in coincidenza con il recupero del difensore turco.

Proteste da parte dei padroni di casa con Rocchi che lascia proseguire: la decisione non cambia neanche dopo il silent check del. L'episodio ovviamente ha dato il là a grandi polemiche sui social con i tifosi bianconeri che mettono in evidenza anche una manata di Murri su Demiral e i sostenitori non juventini che invocano il rigore.