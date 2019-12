BARCELLONA REAL MADRID FORMAZIONE / Ancora una sorpresa tra gli 11 titolari del Barcellona per la sfida al Real Madrid di questa sera.

Gli azulgrana, in maniera piuttosto inusuale, hanno rettificato con un tweet l'iniziale formazione ufficializzata pochi minuti fa: a farne le spese è stato Sergio, che passa in panchina per far spazio a Ivan, che quindi riesce a strappare la sua quinta maglia da titolare di fila e allontana ulteriormente un addio a gennaio. A centrocampo, con il croato, spazio per un adattato Sergi Roberto, insiemE ovviamente a

Ecco la formazione ufficiale:

BARCELLONA (4-3-3) Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitic, De Jong; Messi, Luis Suárez, Griezmann