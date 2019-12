JUVENTUS BUFFON PARATICI / Buffon come Maldini: 647 presenze in Serie A con quella di questa sera per il portiere della Juventus, titolare contro la Juventus.

Anche del record diha parlato il CFO bianconero Fabioa 'Sky' nel pre gara: "Siamo felici per Buffon, è un pezzo di storia del calcio italiano".

Un record che fa pensare anche al possibile futuro da dirigente, proprio come l'ex bandiera del Milan: "Sono certo che Buffon ora stia pensando a fare il calciatore: deciderà lui cosa sarà meglio per il suo futuro".

Da Buffon al tridente Dybala-Higuain-Ronaldo come segnale dell'importanza della gara: "Siamo concentrati su questa partita, per noi è importantissima. Giochiamo una gara alla volta: schieriamo sempre giocatori di alto livello. Mi diverto a vedere il tridente? In realtà mi diverto anche a vedere Douglas Costa, Ramsey o Bernardeschi: mi diverto quando vedo la squadra giocare con un certo spirito".