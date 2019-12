Barcellona-Real Madrid, due sorprese nelle formazioni ufficiali: le scelte

BARCELLONA REAL MADRID CLASICO FORMAZIONI UFFICIALI/ Due sorprese negli undici titolari di Barcellona e Real Madrid in campo questa sera al Camp Nou. Mentre lo stadio si riempie senza particolari disordini (circa 200 manifestanti di Tsunami Democràtic si sono radunati di fronte all'hotel delle due squadre), i club hanno ufficializzato le scelte di Valverde e Zidane.

Gli azulgrana optano a centrocampo perin luogo di, che non trova quindi la sua definitiva conferma nei titolarissimi (favorita dall'infortunio di); tra i blancos, invece, attenzione al ritorno dal primo minuto di. Per il malagueno un posto nel tridente cone un'occasione fondamentale per la sua carriera ricca di alti e bassi negli ultimi due anni: con una grande prestazione, stasera, tornerebbe intoccabile. Per le ultime notizie sulla Liga---> clicca qui!

BARCELLONA - Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Sergi Roberto, De Jong; Griezmann, Suárez, Messi.

REAL MADRID - Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde; Isco, Bale, Benzema.