INTER GENOA THIAGO MOTTA AGUDELO/ Buone notizie per Thiago Motta ed il Genoa. Il tecnico del Grifone ha infatti recuperato Kevin Agudelo, giovane centrocampista arrivato nell'ultima estate di calciomercato, in vista del grande match contro l'Inter di Antonio Conte, in programma sabato a San Siro.

Negli ultimi giorni, Thiago Motta ha anche recuperato Domenico Criscito, altro componente fondamentale della difesa genoana, per quella che sarà una partita delicatissima per il suo futuro sulla panchina della società rossoblù.