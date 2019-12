SAMPDORIA JUVENTUS DE LIGT / Terza esclusione consecutiva per de Ligt: dopo non essere stato convocato nell'ultima gara di Champions League, l'olandese è finito in panchina prima con l'Udinese e questa sera con la Sampdoria. Al suo posto, in tutte le situazioni, Demiral che nelle ultime uscite ha strappato applausi e complimenti: l'esclusione dell'ex Ajax però non è passata inosservata e i tifosi si sono spaccati sulla decisione di Sarri.

C'è chi la attribuisce semplicemente alla necessità di restare fresco in vista delladi domenica e chi, invece, considera de Ligt ormai una seconda scelta rispetto al compagno di squadra turco.

LEGGI ANCHE >>> Sampdoria-Juventus, Sarri 'sorprende': la formazione UFFICIALE

Un'ipotesi che porta poi a spostare il ragionamento anche su un altro aspetto: gli 80 milioni spesi in estate per acquistarlo dai 'Lancieri'. Una cifra non ben spesa, secondo i tifosi che attribuiscono la serie di panchine dell'olandese al sorpasso ai suoi danni da parte di Demiral. Polemiche in corso quindi con il campo e le prossime partite a fare da giudice, come da tradizione.

Ecco una serie di tweet: