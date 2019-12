SAMPDORIA JUVENTUS FORMAZIONE UFFICIALE / Sarri sorprende: la formazione ufficiale della Juventus contro la Sampdoria vede la presenza del tridente 'pesante' Dybala, Higuain, Ronaldo ma non mancano le novità.

Si parte dalla fascia destra dove Danilo vince il ballottaggio con Cuadrado e partirà dal primo minuto contro i blucerchiati: al centro della retroguardia bianconera ci sarà ancora una volta, preferito a. Per il turco si tratta della terza partita da titolare consecutiva, con l'olandese che per tre volte di fila è finito in panchina.

Ecco l'undici scelto da Sarri: Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala; Higuain, Ronaldo