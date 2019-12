Calciomercato, l'ex Genoa Marco Rossi monitorato da Benfica e Valencia

CALCIOMERCATO GENOA ROSSI / Prodotto delle giovanili del Genoa, Marco Rossi la scorsa estate ha lasciato la squadra rossoblu per trasferirsi in Portogallo, alla Lousanense.

Centrocampista centrale, il diciottenne secondo quanto appreso dalla nostra redazione è stato visionato due volte dagli scout del, ma anchehanno messo gli occhi sul ragazzo, uno dei tanti giovani che fanno parte del progetto della 'BL7 Sports'. Una società che organizza corsi ed eventi sportivi dedicati alla formazione di giovani atleti e che in collaborazione con la 'Goalden Stars agency' ha contribuito anche al trasferimento di Rossi in Portogallo. Molto attiva anche in Spagna, l'agenzia nell'ottobre del 2018 ha seguito il talentino brasiliano Yuri Arana durante uno stage nelle strutture del