SAMPDORIA JUVENTUS FORMAZIONI / Tutto pronto o quasi per Sampdoria-Juventus, gara valida per la 17a giornata di Serie A che si disputerà in un giorno insolito a causa della Supercoppa italiana in programma domenica pomeriggio. I bianconeri hanno l'occasione di portarsi a +3 sull'Inter vincendo a Marassi e per farlo Maurizio Sarri dovrebbe schierare un'altra volta il super tridente con Dybala, Higuain e Ronaldo: queste le sensazioni che arrivano da Genova anche se non ci sono ancora conferme.

In porta per i bianconeri ci sarà, mentre a centrocampo tornache sarà affiancato da

LEGGI ANCHE ---> Sampdoria-Juventus, due ballottaggi per Sarri: le probabili formazioni

Versante Sampdoria ci sono dubbi sulla presenza di Quagliarella che, come riferisce 'Sky', potrebbe dare forfait: nel caso in cui il capitano blucerchiato non dovesse farcela, la coppia potrebbe essere formata da Gabbiadini e Ramirez.

Sampdoria-Juventus, probabili formazioni: le ultime

Così i ventidue che potrebbero scendere in campo dal primo minuto dovrebbero essere:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Murillo, Colley, Ferrari, Murri; Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Ramirez (Quagliarella). All.: RAnieri

Juventus (4-3-3): Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Ronaldo

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Inter, Eriksen: il Tottenham dà via libera

Juventus, Buffon da record: ora Mancini è tentato