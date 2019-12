ROMA FLORENZI FIORENTINA SAMPDORIA / Alessandro Florenzi resta sempre in bilico nonostante la buona prestazione nell'ultimo match della Roma contro la Spal.

Calciomercato Roma, sfida Fiorentina-Sampdoria per Florenzi

Non mancano gli estimatori per Florenzi, che starebbe riflettendo sul suo futuro e se lasciare o meno la Roma già nella prossima finestra invernale del calciomercato. Stando a 'Radio Radio', Fiorentina e Sampdoria sarebbero al momento le squadre maggiormente interessate al cartellino del Nazionale azzurro a gennaio. Montella e Ranieri stimano molto il giocatore e farebbero carte false per averlo a disposizione già ad inizio 2020. Più difficile invece la pista che porta al Cagliari.

