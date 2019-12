UDINESE SAMIR / Infortunio serio in casa Udinese: Samir dovrà restare fermo diverse settimane per un problema al menisco. Il 25enne difensore brasiliano si è operato quest'oggi come comunicato dalla società friulana in una nota che recita: Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Samir è stato operato al menisco del ginocchio sinistro presso la clinica Villa Stuart di Roma. L'intervento, eseguito in artroscopia dal professor Mariani, è perfettamente riuscito.

Nelle prossime ore il giocatore rientrerà a Udine per iniziare l’iter riabilitativo e valutare i tempi di recupero".

L'assenza di Samir dai campi di gioco dovrebbe durare poco più di un mese: per il brasiliano se ne riparlerà quanto meno a febbraio 2020 con Gotti chiamato a trovare alternative nel reparto arretrato considerato che il difensore ha collezionato in questa stagione dieci partite da titolare, finendo però in panchina nelle ultime uscite tra scelte tecniche e infortuni.