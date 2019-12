JUVENTUS KANTE BARCELLONA / Sono tante le voci di mercato su N'Golo Kante. Il forte mediano del Chelsea attira le grandi squadre d'Europa, con il Chelsea che ha comunque smentito qualsiasi apertura per la cessione negli ultimi tempi. L'interesse però delle big d'Europa è concreto, con la Juventus che conserva sempre un occhio di riguardo per il francese. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A Clicca Qui!

L'ex centrocampista del Leicester è un pupillo di Maurizio Sarri, perno di quel Chelsea che ha trionfato la scora stagione in Europa League con il tecnico di Figline in panchina.

Non è da escludere in futuro un possibile assalto dei bianconeri per il campione del Mondo, attualmente legato fino al 2023 ai 'Blues'. Un profilo, ad oggi, che per caratteristiche manca nel cuore dello scacchiere di Sarri.

Se il Chelsea decidesse di privarsi del suo gioiello o ascoltare le offerte per il giocatore, la Juventus dovrebbe vedersela con una nutrita concorrenza, ad iniziare dal Real Madrid dell'estimatore Zidane o del Liverpool. Diversamente, invece, dal Barcellona: stando al 'Mundo Deportivo', almeno per il momento Kante non rientrerebbe nei piani della dirigenza catalana. Un avversario in meno, eventualmente, per l'assalto della 'Vecchia Signora'.

