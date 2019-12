BARCELLONA REAL MADRID CLASICO / Barcellona e Real Madrid daranno vita, oggi, al Clasico più blindato che si ricordi. A quasi due mesi dal 26 ottobre scorso, quando il match fu rinviato a causa delle tensioni per gli scontri tra indipendentisti e polizia nati dopo la sentenza che condannò al carcere i leader del movimento catalano, oggi le forza dell'ordine hanno imposto delle misure di sicurezza eccezionali per la sfida. Per la prima volta, infatti, le squadre hanno vissuto la vigilia nello stesso hotel, che dista appena un chilometro dal Camp Nou, e oggi si sposteranno insieme verso lo stadio: ovviamente, è più semplice proteggere un solo gruppo di calciatori anziché due. Saranno oltre 4000 gli agenti impiegati per garantire la sicurezza di un incontro che Tsunami Democràtic vuole utilizzare come traino per promuovere il suo messaggio politico.

Barcellona-Real Madrid, la clamorosa iniziativa di Tsunami Democràtic

Oggi pomeriggio, 'La Vanguardia' ha pubblicato una presunta iniziativa del movimento, che avrebbe intenzione di lanciare migliaia di palloni gonfiabili da spiaggia durante la gara verso il campo, con l’obiettivo di interrompere la gara e sensibilizzare l’opinione pubblica sui proiettili di gomma utilizzati dalla polizia durante le manifestazioni delle scorse settimane.

Tsunami Democràtic ha smentito quest’indiscrezione, ma ha rilanciato sui social: “Ci sembra una buona idea: portate tutti i palloni da spiaggia e tirateli verso il campo, lanciamo un messaggio al mondo!”.

Barcellona-Real Madrid, le probabili formazioni

Sul terreno di gioco, i protagonisti dovrebbero essere Benzema e Messi, autori entrambi di 12 gol in questa Liga: a centrocampo, senza Arthur, Valverde dovrebbe scegliere il rinato Rakitic per affiancare De Jong e Busquets.Zidane ha più problemi (mancheranno Asensio, Lucas Vazquez, Marcelo e Hazard) e dovrebbe puntare su un centrocampo a quattro, con Modric, Casemiro, l’intoccabile Valverde e Kroos. Due undici pronti a darsi battaglia per rompere il perfetto equilibrio vissuto finora in campionato, con la speranza che oggi, dopo due mesi d’attesa, si parli solo della gara più attesa al mondo.

PROBABILI FORMAZIONI:

Barcellona (4-3-3) Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann

Real Madrid (4-4-2): Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Valverde, Kroos; Benzema, Bale

