LEGA SERIE A ABETE CICALA / Giancarlo Abete è il nuovo commissario ad acta della Lega calcio di Serie A. Abete, 69 anni, ex presidente della Figc dal 2007 al 2014, è stato votato dal Consiglio Federale della Figc. Prende il posto del dimissionario Mario Cicala, dimessosi per un conflitto di interessi. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Lega Serie A, scelto Abete: ecco fino a quando

Cicala era stato nominato lo scorso 2 dicembre e avrebbe dovuto guidare l'assemblea dei presidenti di Serie A ad una nuova elezione. Da qui la decisione di Gravina di nominare Abete, che potrebbe restare in carica per meno di un mese. Il prossimo 8 gennaio i presidenti di Serie A si ritroveranno e potrebbero trovare un nome condiviso da tutti. In tal caso Abete resterà in carica sino al 31 marzo, aprendo in quel caso lo scenario di un commissario straordinario che riscriva lo statuto.

