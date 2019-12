ATALANTA DUVAN ZAPATA GASPERINI / Duvan Zapata potrebbe rendere più dolce la Befana di Gian Piero Gasperini: l'Atalanta, infatti, potrebbe riavere il suo bomber per la gara contro il Parma, la prima dopo la sosta natalizia. Dopo le cura in Spagna, l'attaccante colombiano ieri sera ha fatto rientro a Bergamo e domani si sottoporrà ad una visita specialistica che darà il responso sull'efficacia degli ultimi trattamenti. Zapata, autore di sei gol nelle prime sette partite giocate, è fuori dallo scorso 12 ottobre quando si infortunò in Nazionale.

Un problema fisico che avrebbe dovuto essere superato in tre settimane e che invece ha costretto il bomber colombiano a stare ai box oltre due mesi.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta, la decisione sul futuro di Duvan Zapata

Atalanta, infortunio Zapata: rientro nel 2020

Un vero enigma tanto che nei giorni scorsi lo stesso calciatore era intervenuto per fare chiarezza sul suo mancato rientro in campo: "Purtroppo ho avuto una piccola ricaduta che ha prolungato i tempi di recupero, ma sto lavorando per rientrare il prima possibile". Il tempo giusto starebbe per arrivare: scontato il forfait nell'ultima gara di campionato tra Atalanta e Milan, se i controlli di giovedì dovessero essere rassicuranti, Zapata potrebbe rivedere il campo in occasione della prima partita del 2020.

POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Calciomercato, febbre da Champions: come cambiano Juventus, Napoli e Atalanta