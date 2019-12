CALCIOMERCATO NAPOLI GENOA LLORENTE / Arrivato in estate a parametro zero, Fernando Llorente potrebbe subito dire addio al Napoli. Il futuro in azzurro dell'attaccante basco non è affatto certo. Llorente potrebbe lasciare Napoli soprattutto nel caso di arrivo di Ibrahimovic o magari di un altro attaccante e a cogliere l'occasione-Llorente potrebbero essere diversi club. Tra questi, oltre all'Inter, ci sarebbe anche il Genoa.

Calciomercato Napoli, il Genoa sogna Llorente

Come riferisce 'Il Secolo XIX', il club rossoblù è a caccia di un rinforzo per il reparto offensivo. E Llorente sarebbe uno dei profili seguiti dalla società ligure.

Lo spagnolo è però la pista più complicata tra i papabili candidati. Le altre ipotesi legate alla Serie A portano rispettivamente a. L'idea del ritorno di Mattiapiace ale potrebbe profilarsi uno scambio con Antonio, che in Liguria non sta trovando molto spazio. In casa Roma piace invece Nikola

