JUVENTUS LIVERPOOL GONCALVES / Il Liverpool si muove per Mathieu Goncalves. Il giovanissimo terzino del Tolosa ha catturato l'attenzione degli scouts di mercato, tra cui figurano anche i 'Reds' campioni d'Europa.

I 'Reds' farebbero sul serio per il giocatore classe 2001, mettendo i bastoni tra le ruote alla, da tempo sul talentoso prospetto francese.

Calciomercato Juventus, sfida con il Liverpool per Goncalves

Stando al 'Daily Mail', il Liverpool potrebbe già formulare a gennaio un'offerta sostanziosa al Tolosa per strappare Goncalves alla concorrenza dei campioni d'Italia. Il CFO bianconero Paratici segue da tempi non sospetti il mancino francese, incontrando a più riprese il suo entourage e il sodalizio di Ligue 1 per cercare di portarlo a Torino. Adesso l'inserimento minaccioso del Liverpool potrebbe cambiare le carte in tavola: vedremo quale sarà la prossima mossa della Juve e di Paratici.

